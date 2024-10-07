Движение поездов между Феодосией и Владиславовкой временно приостановили

Движение поездов на участке Феодосия — Владиславовка временно приостановили по техническим причинам. Об этом сообщил в Telegram-канале Минтранс Крыма.

Кроме того, временно ограничили движение на участке автодороги Таврида — Приморский — Береговое — Феодосия, введя схему объезда.

На нефтебазе в городе продолжают тушить крупный пожар, который начался ночью. При этом власти города опровергли сообщения о введении режима ЧС муниципального характера, назвав их техническим сбоем. Из-за возгорания эвакуировали около 300 человек, никто не пострадал.

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг слухи, что происшествие вызовет дефицит бензина на полуострове. По его словам, топливо поставляют в штатном режиме и без Феодосийской нефтебазы.