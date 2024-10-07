Возгорание началось на феодосийской нефтебазе в Крыму. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко», — заявил он.
Он подписал, что данные о случившемся передал глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
Ранее пожар случился на нефтебазе в Воронежской области. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, возгорание началось после падения обломков дронов ВСУ. Огонь ущерба объекту не нанес, повреждений не зафиксировали.
Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью
Дипломат предупредила о возможной катастрофе из-за «игр» НАТО
Российские войска продвинулись северо-западнее Угледара в ДНР
Кадыров поздравил Путина с днем рождения
«Полнейший беспредел». Меладзе ошарашил россиян своей выходкой с особняком в Крыму
Пожар начался на нефтебазе в Феодосии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте