Пожар начался на нефтебазе в Феодосии

Советник главы Крыма заявил о пожаре на нефтебазе в Феодосии

Возгорание началось на феодосийской нефтебазе в Крыму. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко», — заявил он.

Он подписал, что данные о случившемся передал глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.

Ранее пожар случился на нефтебазе в Воронежской области. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, возгорание началось после падения обломков дронов ВСУ. Огонь ущерба объекту не нанес, повреждений не зафиксировали.