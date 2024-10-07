Две улицы перекрыли в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Движение на улицах Геологической и Федько в Феодосии перекрыли из-за пожара на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.
«В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по улице Геологической и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала», — уточнил он.
Ткаченко призвал учитывать изменения при планировании поездки. Также он обратился к работодателям. Он попросил их отнестись с пониманием к сотрудникам, которые могут опоздать на работу из-за перекрытия движения в городе и временными переменами в графике общественного транспорта.
О возгорании на нефтебазе в Феодосии стало известно утром 7 октября. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают сотрудники МЧС. Что послужило причиной возгорания, неизвестно.
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