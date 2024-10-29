Новый Хатико. Собака четыре дня прождала хозяина в аэропорту Южно-Сахалинска

Собака породы хаски четыре дня ждала своего хозяина в аэропорту Южно-Сахалинска, пока его не заметили волонтеры. Историю местного «Хатико» рассказал Telegram-канал Shot .

Пес лежал у дверей и высматривал кого-то в толпе в течение четырех дней, он сильно исхудал. Местные волонтеры сначала предположили, что его бросил хозяин. Они сфотографировали пса и распространили фото в Сети.

Жители Охи узнали собаку, нашелся и хозяин Пирата. По информации Shot, пес сбежал с временной передержки, куда его определил хозяин перед поездкой на заработки в Москву. Собака направилась в аэропорт, где видела хозяина последний раз.

Пирата забрала сестра хозяина, его отвезли на передержку, где он будет ждать хозяина, который планирует вернуться за питомцем под Новый год.

В декабре прошлого года в Москве у метро «Лианозово» заметили собаку, которая кого-то ждала. Волонтеры подкармливали пса, чтобы потом поймать его и отправить на передержку. Собаку окрестили Хатико.