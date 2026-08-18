Исследование «КИОН» и «НИКА»: фильмы о животных побуждают россиян завести питомца

Согласно исследованию онлайн-кинотеатра «КИОН» и фонда помощи животным «НИКА», каждый шестой россиянин (17% участников исследования) решил завести питомца после просмотра фильмов и сериалов о животных. Об этом пишет «Газета.Ru» .

Наиболее сильный отклик у аудитории вызывают истории о собаках. Так, 91% респондентов выбрали хотя бы одну экранную историю о собачьей преданности. Чаще всего зрители отмечали фильмы «Хатико» и «Бетховен», которые повлияли на их отношение к животным.

Эмоциональная вовлеченность может перерастать в желание завести собственного питомца. Только 24% опрошенных заявили, что фильмы и мультфильмы о животных никогда не вызывали у них таких мыслей.

Если бы участники исследования могли забрать домой экранного питомца, чаще всего они выбирали бы котенка по имени Гав — этот вариант отметили 42% респондентов. На втором месте оказался Белый Бим из фильма «Белый Бим Черное ухо» — 29%, на третьем — Лесси с результатом 25,5%.

Представления зрителей об идеальном питомце связаны прежде всего не с внешностью, а с характером. 55,5% участников назвали главным качеством доброту, 53% — преданность, 51% — ум. Для 43% важна дружелюбность к другим животным, для 33% — спокойствие, а для 30% — способность чувствовать настроение хозяина.