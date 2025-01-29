Петербургский Хатико несколько часов ждал хозяина, которого забрала скорая

В Санкт-Петербурге собака три часа ждала хозяина, которого забрала скорая

Белая собака Ася из Санкт-Петербурга, которая несколько часов ждала госпитализированного мужчину, находится дома у одной из местных жительниц. Об этом 360.ru сообщила Людмила, которая взяла питомца к себе на передержку.

История преданного петербургского Хатико, как прозвали собаку пользователи, появилась в Сети днем 28 января. В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники скорой госпитализировали нуждающегося в медицинской помощи пациента. В этот момент рядом, привязанная к столбу, сидела его белая собака в ошейнике и с поводком. Когда мужчину увезли, она несколько часов не уходила с места и преданно ждала хозяина.

Местные жители не остались в стороне и начали пристраивать временно оставшегося одного питомца. Однако Ася почти никого к себе не подпускала, а одну женщину даже укусила за ногу.

В итоге собака попала в добрые руки Людмилы. Петербурженка рассказала, что пожалела Асю, когда увидела о ней посты в социальных сетях.

«Отпросилась с работы и побежала забирать. Отвязала ее и повела домой. Собака стрессовала и никого к себе не подпускала. Меня не кусала пока», — поделилась она с 360.ru.

По словам Людмилы, ей удалось поговорить с хозяином петербургского Хатико. Он рассказал, что сломал ногу и сейчас проходит лечение в одной из больниц.

«Завтра будет вторая операция. Выйдет из больницы он нескоро. А Ася пока будет у сына», — заключила женщина.

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