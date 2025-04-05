Умер дагестанский кот Хатико, проживший на могиле хозяина 7 лет

Рыжий кот Хатико из Дагестана, известный своей преданностью умершему хозяину, скончался после длительного лечения в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали волонтеры, сообщил aif.ru .

Защитники животных из Санкт-Петербурга обратили внимание на судьбу кота, который, по словам жителей Махачкалы, семь лет не покидал могилу хозяина на кладбище. Они поймали кота и обнаружили, что у него сломанные зубы, пневмония и проблемы с ушами. На собранные деньги Хатико отправили на лечение в клинику, но, к сожалению, оно не помогло.

В феврале кота доставили в Санкт-Петербург для лечения. После прохождения всех необходимых процедур его поместили на передержку. Последние анализы показали улучшение состояния, и Хатико был готов к переезду в новый дом.

Как сообщили волонтеры, прах животного доставят в Дагестан, чтобы похоронить на могиле хозяина.