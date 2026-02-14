Последний шанс уйти пораньше. Россиянам назвали пенсионный возраст в 2026 году

РИА «Новости»: в 2026 году женщины уйдут на пенсию с 59 лет, мужчины в 64 года

В рамках пенсионной реформы 2026 год станет последним переходным периодом. Некоторые россияне еще смогут уйти с работы раньше 60 лет, сообщила РИА «Новости» эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Возраст выхода на пенсию у женщин — 59 лет (1967 год рождения), а у мужчин — 64 года (1962 год рождения)», — сказала она.

Постепенное повышение пенсионного возраста для назначения пенсии по старости продолжается. Подольская сообщила, что с 2028 года женщины начнут покидать работу в 60 лет, мужчины — в 65 лет.

Переходный период стартовал в 2019 году. Пенсионный возраст повышался постепенно, на 12 месяцев каждые два года. В 2025 и 2027 годах выход на пенсию по возрасту не предусмотрен.

Ранее в соцсетях появилась информация о новом повышении пенсионного возраста до 62 лет для женщин и до 67 лет — для мужчин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ее опроверг.