Фейк: пенсионный возраст в России снова повысят

Дипфейк с объявившим о повышении пенсионного возраста Мишустиным появился в Сети

Администраторы пабликов в социальных сетях и владельцы телеграм-каналов распространили видео с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который якобы заявил о новом повышении пенсионного возраста до 62 лет для женщин и до 67 лет — для мужчин. Видео оказалось созданным нейросетью дипфейком.

Фейк

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о предстоящем пересмотре предельного возраста для выхода на пенсию. Для женщин его повысят до 62 лет, для мужчин — до 67 лет.

Правда

Авторы вброса для создания дипфейка с участием главы правительства России использовали кадры встречи Мишустина с думской фракцией «Справедливая Россия» перед правительственным отчетом в 2025 году. На этом заседании вопрос о пенсионном возрасте россиян даже не поднимался.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подчеркнул, что никакого пересмотра пенсионного возраста не планируется. Он добавил, что вопрос не включен даже в планы ведомства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания ответил на возникшие слухи.

«Никто не повышает возраст выхода на пенсию. Это разговор больше о выгодах того, что ты продолжаешь работать», — заявил председатель нижней палаты парламента.

Авторы вбросов не в первый раз используют дипфейки для спекуляции на теме повышения пенсионного возраста. В ноябре 2025 года в социальных сетях разошлось поддельное видео с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

