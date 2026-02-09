Минтруд отверг планы вновь повысить пенсионный возраст

Кадровый дефицит в России не приведет к новому повышению пенсионного возраста. Об этом заявил министр труда Антон Котяков в интервью журналу «Эксперт» .

«Сегодняшнее окно возможностей для рынка труда — это ребята в возрасте 18–27 лет», — подчеркнул он.

По словам министра, у нынешней пенсионной реформы еще не завершился переходный период. Кроме того, компании держатся за опытных профессионалов, считая их ценнейшим активом, а те все чаще становятся наставниками на предприятиях.

Ранее преподаватель Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин рассказал, что продолжительность трудового стажа после наступления пенсионного возраста продолжает расти — в среднем люди работают еще по восемь лет, прежде чем окончательно выйти на пенсию.