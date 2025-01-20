В РАНХиГС объяснили, почему россияне в 2025-м не выйдут на пенсию по старости

В этом году россияне не выйдут на пенсию по старости, потому что сейчас в стране действует переходный период увеличения пенсионного возраста. Об этом РИА «Новости» заявила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

«В минувшем году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно), время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в 2026 году», — сказала она.

Однако люди, у которых есть право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности или по потере кормильца, по гособеспечению, а также жители новых регионов России, могут выйти на пенсию и в 2025 году.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин рассказал, что дополнительная индексация пенсий, которая должна произойти 1 февраля, затронет и выплаты, уже полученные россиянами в январе.

В Госдуме оценили готовность бюджета к дополнительному повышению пенсий. Инфляция оказалась выше, чем ожидалось, поэтому правительство может увеличить размер пенсий российских граждан на 9,52%.