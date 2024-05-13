Помогавших спасать людей из тонувшего в Мойке автобуса наградили | 360°

Общество 13 мая 2024, 15:10 Помогавших спасать людей из тонувшего в Мойке автобуса наградили 78.ru: в Смольном наградили 15 человек за спасение пассажиров тонувшего автобуса Пресс-служба МЧС

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Знаки отличия «За доблесть в спасении» получили 15 человек, которые помогали спасать пассажиров из тонущего в Мойке автобуса. Награды самоотверженным людям вручил губернатор Петербурга Александр Беглов в Смольном, сообщил 78.ru.

«Я хочу сказать вам слова благодарности и вам мой низкий поклон», — произнес Беглов.

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Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку с Поцелуева моста 10 мая. Водитель объяснял, что не справился с управлением на этом участке дороги. По последней информации, жертвами ЧП стали семь человек. Один из погибших — профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова Алексей Храмов.

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал до 9 июля мужчину, который был за рулем рухнувшего в реку Мойку автобуса. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

После против водителя начали еще одно уголовное производство. Выяснилось, что мужчина поставил на учет в своей квартире не менее 10 мигрантов.