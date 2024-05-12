Водитель упавшего в Мойку автобуса незаконно регистрировал мигрантов | 360°

Криминал 12 мая 2024, 17:02 Водитель упавшего в Мойку автобуса незаконно регистрировал мигрантов СК: водитель упавшего в Мойку автобуса незаконно поставил на учет 10 мигрантов РИА «Новости»

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Водитель упавшего в реку Мойку автобуса Рахматшох Курбонов незаконно ставил на учет мигрантов. Против него начали еще одно уголовное производство, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ходе расследования дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи проверили водителя на соблюдение миграционного законодательства. Оказалось, что мужчина поставил на учет в своей квартире не менее 10 мигрантов.

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Следственные органы возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России.

Днем 12 мая Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Курбонова на два месяца. Мужчина будет находиться под стражей до 9 июля 2024 года. Известно, что у водителя российское гражданство, судимостей у него раньше не было.