Водителя утонувшего в Мойке автобуса арестовали на 2 месяца | 360°

Криминал 12 мая 2024, 13:44 Водителя утонувшего в Мойке автобуса арестовали на 2 месяца Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 9 июля водителя утонувшего в Мойке автобуса

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Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал до 9 июля водителя рухнувшего в реку Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд избрал Курбонову заключение под стражу до 9 июля 2024 года», — заявили в суде.

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Защита фигуранта настаивала на запрете определенных действий или домашний арест. Его представили указывали на нарушение работодателем трудовых прав Курбонова, а также отсутствие заключения об исправности или неисправности ТС в деле.

Также они отмечали, что Курбонов является гражданином России, не судим, у него ипотека и трое детей. В ходе допроса обвиняемый раскаялся в содеянном и заявил, что полностью признает свою вину и приносит извинения родственникам пострадавших.

Курбонова ранее предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».