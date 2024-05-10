СК подтвердил гибель семи человек при падении автобуса в реку в Петербурге | 360°

10 мая 2024, 21:15
СК подтвердил гибель семи человек при падении автобуса в реку в Петербурге
СК: в результате падения автобуса в реку в Петербурге погибли семь человек
Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу подтвердило, что количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку возросло до семи человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек», — уточнили в пресс-службе.
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До этого в полиции заявили о задержании водителя утонувшего автобуса, возбудив в отношении него дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ранее источник 360.ru сообщал, что петербургские спасатели достали тела семи погибших пассажиров на месте падения автобуса в Мойку. Транспортное средство упало в воду из-за ошибки водителя, который не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост.
Санкт-Петербург
Смертность
Следственный комитет России
Автобус упал в Мойку в Петербурге
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