СК подтвердил гибель семи человек при падении автобуса в реку в Петербурге | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 21:15 СК подтвердил гибель семи человек при падении автобуса в реку в Петербурге СК: в результате падения автобуса в реку в Петербурге погибли семь человек РИА «Новости»

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Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу подтвердило, что количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку возросло до семи человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек», — уточнили в пресс-службе.

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До этого в полиции заявили о задержании водителя утонувшего автобуса, возбудив в отношении него дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее источник 360.ru сообщал, что петербургские спасатели достали тела семи погибших пассажиров на месте падения автобуса в Мойку. Транспортное средство упало в воду из-за ошибки водителя, который не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост.