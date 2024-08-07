Беременная 24-летняя девушка пыталась выбраться из Суджанского района вместе с семьей и попала под пули боевиков ВСУ. Об этом 360.ru сообщил ее родственник Сергей.

«Пытались эвакуироваться, машину расстреляли», — рассказал он.

Девушка вместе с мужем, мамой и ребенком выехали из Суджи в Курск. Украинские военные обстреляли ее машину и автомобиль мужа. В результате атаки она скончалась. Остальным членам семьи удалось спастись.

«В самом городе относительно спокойно, сирена воет. В Судже — непонятно пока», — добавил Сергей.

Супруг погибшей Артем пояснил журналистам Telegram-канала Baza, что противник стрелял спереди, в упор.

«Огонь был по мне. Он изрешетил всю мою машину, но ни одна пуля по мне не попала», — уточнил он.

Артем объяснил, что потом боевик начал стрелять по машине супруги — она потеряла сознание и врезалась в его автомобиль. Пострадавшую сразу же повезли в больницу, но медикам не удалось ее спасти.

Погибшая жительница Суджанского носила под сердцем ребенка. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов выразил семье соболезнования.

Супруг погибшей на своей странице во «ВКонтакте» объявил сбор на ее похороны. Место и время прощания — пока неизвестны. Предположительно, девушку похоронят в Курске 8 августа.