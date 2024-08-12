В Курской области за время боев погибли 12 мирных жителей

Смирнов: в Курской области за время боев погибли 12 и ранен 121 житель

За время боев в Курской области погибли 12, ранения получил 121 мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту Владимиру Путину, его слова привело РИА «Новости» .

«Погибших гражданских лиц 12, раненых — 121, в том числе 10 детей», — сказал Смирнов.

Он добавил, что запасов крови и лекарств в регионе достаточно. Кроме того, в Курскую область прибыли более 400 врачей. Выдачу гуманитарной помощи осуществляют круглосуточно, проблем с этим нет.

Правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на поддержку жителей региона, потерявших жилье. Мобильную связь и интернет в регионе временно сделали бесплатными.

С 10 июля в Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.