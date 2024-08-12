Украинским диверсантам приказали убивать сопротивляющихся жителей Курской области

Украинским диверсантам, вторгшимся на территорию Курской области, приказали расстреливать местных жителей за попытки сопротивления. Об этом сообщил взятый в плен военный ВСУ, его слова привел Центр общественных связей ФСБ .

По данным спецслужбы, мужчина служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он сообщил, что его сослуживцы, заходя в населенные пункты Курской области, начинали заниматься мародерством, утаскивая все, что могли.

Как уточнили в ФСБ, попавшего в плен боевика бросили сослуживцы. Мужчина попытался сам вернуться на Украину, но его задержали.

При атаке на Курскую область командование ВСУ, по словам другого пленного, требовало снимать видео и не ставило каких-либо серьезных задач.