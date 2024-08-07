Погибшая в результате украинской атаки беременная жительница Курской области эвакуировалась с супругом из опасного района в областной центр. В результате 24-летняя девушка погибла, сообщил 360.ru глава семейства Артем Кузнецов.

«Мы ехали на двух машинах. Нас расстрелял солдат ВСУ», — рассказал он.

Мужчина уточнил, что они пытались уехать из села Куриловка в город Курск, но попали под обстрел.

Сначала украинский боевик открыл огонь по автомобилю Артема, а после — по машине беременной жены Нины. Вместе с ней ехали ее мать и сын, они не пострадали. Пули также миновали мужчину, а девушке спастись не удалось. Ее в бессознательном состоянии увезли в больницу, где она позже скончалась.

Артем на своей странице во «ВКонтакте» разместил пост о сборе на похороны супруги. О месте и времени прощания он сообщит позже.