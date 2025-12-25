Три цифры из прошлого. Поисковики из Подмосковья приблизились к разгадке судьбы Пе-2

Подмосковные поисковики продвинулись в установлении судьбы советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, обнаруженного осенью этого года в Калужской области. О новых находках стало известно благодаря участникам проекта «Небо Родины», сообщил «Поиск50.рф» .

Сводная группа поисковиков из Наро-Фоминска, Москвы и Медыни детально обследовала эпицентр падения борта и прилегающие участки, где ранее были найдены элементы парашютной системы и шлемофона. Большое количество оплавленных и обгоревших фрагментов подтвердило версию, что машина практически полностью сгорела после удара о землю, что значительно осложнило поиск номерных деталей.

Тем не менее в ходе работ обнаружили новые фрагменты парашютной системы и элементы экипировки еще одного члена экипажа. Это указывает на то, что на борту летели как минимум два человека. Ключевой находкой стали две детали с хорошо различимыми трехзначными номерами, нанесенными черной краской. Сейчас специалисты занимаются их очисткой, реставрацией и изучением — несмотря на поврежденную высокой температурой поверхность, контуры номеров сохранились достаточно четко.

Поисковики рассчитывают, что эти данные помогут установить точную дату и обстоятельства гибели самолета, а также имена членов экипажа. Дополнительную информацию дают найденные гильзы от 12,7-миллиметрового авиационного пулемета Березина, датированные 1937, 1938 и 1941 годами.

Уже установлено, что самолет выпустили на авиационном заводе № 22 имени С. П. Горбунова. На обломках крыла сохранились фрагменты опознавательного знака ВВС РККА — красной звезды без окантовки. По предварительным данным, бомбардировщик мог быть потерян в 1941-1942 годах и относится к одному из полков 77-й смешанной авиационной дивизии. Сейчас ведется работа с архивными документами.

На предстоящую весну уже запланировали межрегиональную поисковую экспедицию с участием отрядов из Москвы, Московской и Калужской областей, чтобы продолжить исследования и окончательно восстановить историю погибшего самолета и его экипажа.

