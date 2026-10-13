Управляющий партнер HR-агентства А2 Чихачев объяснил, когда подработка выгодна при зарплате 100 тысяч

При условных 165 рабочих часах в месяц зарплата в 60 тысяч рублей составляет около 360 рублей в час, 100 тысяч — 600 рублей, а 150 тысяч — 900 рублей. Эксперт Чихачев указал, что при сравнении нужно учитывать налоги и время на дорогу, поскольку люди часто не осознают, что платят за дополнительный доход сном, выходными и качеством основной работы. Он напомнил, что подработка отнимает время у отдыха, поэтому наиболее оправданной будет деятельность, продолжающая основную профессию для повышения квалификации, пишет ИА НСН.

Стоит учитывать и статистику Росстата: в июле 2026 года среднюю зарплату свыше 150 тысяч рублей получали работники только в семи регионах страны.