Пенсионерам объяснили, как получить проиндексированную пенсию в этом месяце

Российским пенсионерам не нужно писать каких-либо заявлений для получения проиндексированной пенсии, выплаты произойдут автоматически. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Те, кто получают пенсию уже сейчас, получают пенсию проиндексированную, в том числе и получают доиндексацию за январь. Все это делается в проактивном режиме, никаких заявлений не нужно подавать, все это автоматически делается силами фонда», — заявил Нилов.

Доиндексированную пенсию россияне получат к 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля. В феврале пенсионеры получат страховые выплаты, доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5%.

В России с февраля 2025 года средний размер страховой пенсии составит примерно 25 тысяч рублей, сообщили в Госдуме. С1 января этого года рост среднего размера страховой пенсии по старости уже составил 7,3%, после перерасчета эта сумма увеличится еще на 2,2%.