Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии

В феврале пенсионеры в России получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5% страховые пенсии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Повышение предусмотрено постановлением ккабинета министров России от 23 января 2025 года. Правительство тогда поручило Фонду социального и пенсионного страхования провести индексацию страховых пенсий с доплатой в том числе за январь 2025 года.

Кроме того, стоимость одного пенсионного коэффициента для выходящих на пенсию в 2025 году возрастет до 145,7 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится до 8907,7 рубля.

Индексация пенсий затронет 39,3 миллиона пенсионеров в стране. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости в России возрастет до 24,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что военные пенсии в России в 2025 году проиндексируют дважды.