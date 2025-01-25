В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии с февраля

В России с февраля 2025 года средний размер страховой пенсии составит примерно 25 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

По его словам, с 1 января этого года рост среднего размера страховой пенсии по старости уже составил 7,3%, что дало в результате средний размер пенсии в 24 059 рублей.

«После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2,2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — рассказал депутат.

Ранее стало известно, что в 2025 году никто из жителей России не выйдет на пенсию по старости из-за действия переходного периода увеличения пенсионного возраста. В этом году пенсию оформят только тем россиянам, у которых есть право на досрочную страховую пенсию.