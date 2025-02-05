Стало известно, когда россиянам выплатят увеличенную пенсию

Все пенсионеры в России получат доиндексированную пенсию к 25 февраля. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, если выплаты приносят на дом, то россияне увидят доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля.

«Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля», — рассказала депутат.

У каждого пенсионера своя фиксированная дата получения выплаты. Узнать ее можно на сайте Социального фонда России, объяснила парламентарий. Поэтому, согласно графику, пенсионеры получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь до 25 числа последнего зимнего месяца.

В феврале пенсионеры получат страховые выплаты, доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5%. Повышение предусмотрено постановлением кабмина от 23 января 2025 года. Тогда правительство поручило Фонду социального и пенсионного страхования провести повышение страховых пенсий с доплатой за январь 2025 года.