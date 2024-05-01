«Узнала только по голосу». Федункив поразила поклонников внешним видом | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 16:33 «Узнала только по голосу». Федункив поразила поклонников внешним видом Актриса Марина Федункив похудела и сменила имидж Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress

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Звезда Comedy Woman Марина Федункив значительно похорошела внешне. Актриса в своем Instagram* разместила видео, на котором поклонники ее едва узнали.

На кадрах — похудевшая Федункив с ярко рыжими волосами и ухоженным лицом, находясь в магазине, выбирает товар и шутит. Однако фанаты больше обратили внимание на изменившуюся внешность артистки, а не на юмор. Подписчики уверены, что актриса сделала пластическую операцию. Они отметили, что ей очень идет преображение.

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«Узнала только по голосу. Как изменилась. Не знаю, что повлияло, но очень хорошо выглядит», «Так похорошела, сразу даже не узнала», «Помолодела. Красотка», — написали пользователи Сети.

Некоторые поклонники также выразили восхищение по поводу рыжего цвета волос артистки, подчеркнув, что нужно было давно выбрать такой оттенок.

Актриса Марина Федункив уже три года замужем за итальянцем Стефано Маджи. По ее словам, ее вдохновляют оптимизм и жизнелюбие супруга.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.