В России действуют особые правила в сфере выплаты пенсии по старости. Она состоит из фиксированной части и той, которая зависит от количества накопленных пенсионных баллов. Кому и когда их выплачивают, 360.ru рассказала старший партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», кандидат юридических наук Марина Жирова.

Когда пенсионер, получающий страховую пенсию по старости, достигает 80-летнего возраста, фиксированная выплата увеличивается на 100%.

«Речь идет не обо всей пенсии, а именно о той ее части, которая именуется фиксированной выплатой. Например, в 2026 году ее размер составляет около 9500 рублей Соответственно, после достижения 80 лет она будет составлять 19 169 рублей в месяц», — рассказала эксперт.

Аналогичное повышение предусмотрено, если человек получил статус инвалида первой группы. Последнее не суммируется: если соответствующая инвалидность уже есть, то по достижении 80-летнего возраста фиксированная часть не будет удваиваться.

Кроме того, такой пенсионер получит и еще одну прибавку — пособие по уходу за ним. Заявлений о получении подавать не нужно — удвоенная пенсия и выплата придут в привычные даты автоматически.

Из чего состоит пенсия по старости и кто может ее получить, читайте в нашей статье.