Удвоенная пенсия и пособие по уходу: кому и когда положены в России
Когда россиянину исполняется 80 лет, он начинает получать удвоенную страховую пенсию и дополнительное пособие по уходу. Последнее с недавнего времени выплачивают именно пожилым, а не тем, кто о них заботится. На сколько вырастет пенсия старшему поколению, кому еще положена доплата, из чего состоит пенсия по старости и что такое пособие по уходу, выяснил 360.ru.
Кому положена удвоенная страховая пенсия в России
Когда пенсионер, получающий страховую пенсию по старости, достигает 80-летнего возраста, фиксированная выплата увеличивается на 100%, рассказала старший партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», кандидат юридических наук Марина Жирова.
«Речь идет не обо всей пенсии, а именно о той ее части, которая именуется фиксированной выплатой. Например, в 2026 году ее размер составляет около 9500 рублей Соответственно, после достижения 80 лет он будет составлять 19 169 рублей в месяц», — рассказала она.
Аналогичное повышение предусмотрено, если человек получил статус инвалида первой группы. Последнее не суммируется: если у него уже есть соответствующая инвалидность, то по достижении 80-летнего возраста фиксированная часть не удвоится.
«Вторая и третья группа инвалидности не дает права на удвоение фиксированной выплаты. Но в этот момент гражданин приобретает право на ежемесячную денежную выплату в связи с инвалидностью», — пояснила Жирова.
Подавать заявление о получении прибавки не требуется. Удвоенная пенсия придет автоматически в привычные даты.
Из чего состоит пенсия по старости в 2026 году
Пенсионное обеспечение по старости включает в себя две составляющие: ту самую фиксированную выплату, размер которой устанавливает государство, и страховую пенсию, размер которой определяют по формуле «стоимость коэффициента, помноженный на заработанное в течение трудовой деятельности количество баллов».
Интересно
В 2026 году коэффициент стоит 156,76 рубля.
Для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюсти три условия:
- человек должен достигнуть пенсионного возраста. В 2026 году он составляет 59 лет для женщин и 64 года — для мужчин;
- наличие не менее 15 лет страхового стажа;
- наличие не менее 30 пенсионных баллов.
Отдельным категориям граждан предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, напомнила адвокат. Это работники вредных предприятий или трудящиеся в тяжелых условиях, имеющие северный стаж, отдельные профессии, например, гражданской авиации, спасатели МЧС и другие, а также медики, педагоги и творческие работники.
Что такое пособие по уходу
С 1 января 2025 года в России изменился порядок предоставления выплат по уходу за пожилыми людьми и инвалидами I группы.
«Ранее такая компенсационная выплата назначалась именно лицу, осуществляющему уход. То есть нужно было доказать, что конкретный человек осуществляет уход за пожилым гражданином, при этом лицо должно было быть безработным и соблюсти некоторые правила. Теперь такая надбавка устанавливается непосредственно самому пенсионеру, независимо от наличия либо отсутствия у него ухаживающего лица», — пояснила Жирова.
В 2026 году размер такой надбавки составляет от 1413 до 1470 рублей в зависимости от определенных условий.
Она устанавливается автоматически при достижении человеком 80 лет либо при установлении инвалидности первой группы. Выплачивают надбавку ежемесячно вместе с пенсией, а размер ежегодно индексируют.
Есть и определенные исключения, например, инвалиду первой группы с детства, которому выплачивают специальное пособие, выплату не назначают.