Когда россиянину исполняется 80 лет, он начинает получать удвоенную страховую пенсию и дополнительное пособие по уходу. Последнее с недавнего времени выплачивают именно пожилым, а не тем, кто о них заботится. На сколько вырастет пенсия старшему поколению, кому еще положена доплата, из чего состоит пенсия по старости и что такое пособие по уходу, выяснил 360.ru.

Кому положена удвоенная страховая пенсия в России

Когда пенсионер, получающий страховую пенсию по старости, достигает 80-летнего возраста, фиксированная выплата увеличивается на 100%, рассказала старший партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», кандидат юридических наук Марина Жирова.

«Речь идет не обо всей пенсии, а именно о той ее части, которая именуется фиксированной выплатой. Например, в 2026 году ее размер составляет около 9500 рублей Соответственно, после достижения 80 лет он будет составлять 19 169 рублей в месяц», — рассказала она.

Аналогичное повышение предусмотрено, если человек получил статус инвалида первой группы. Последнее не суммируется: если у него уже есть соответствующая инвалидность, то по достижении 80-летнего возраста фиксированная часть не удвоится.

«Вторая и третья группа инвалидности не дает права на удвоение фиксированной выплаты. Но в этот момент гражданин приобретает право на ежемесячную денежную выплату в связи с инвалидностью», — пояснила Жирова.

Подавать заявление о получении прибавки не требуется. Удвоенная пенсия придет автоматически в привычные даты.