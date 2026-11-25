Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии примерно с 9,5 до 19 тысяч рублей не нужно оформлять заявлением — оно наступает автоматически по достижении 80 лет. Об этом сообщила зампред комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова в беседе с ТАСС .

«Социальный фонд видит, когда человеку исполнилось 80 лет или ему назначена первая группа инвалидности. Такая [удвоенная] фиксированная выплата в этом году составила порядка 19 тысяч рублей», — сказала она.

Парламентарий уточнила, что повышенную выплату перечисляют со следующего месяца после дня рождения. Она обратила внимание, что люди в таком возрасте нуждаются в дополнительных средствах, поэтому выплата становится регулярной.

Также Лантратова напомнила о начислении надбавки за уход. С прошлого года изменилась логика этого механизма — выплату теперь отправляют самому человеку, а не тому, кто ухаживает за ним.

Ранее стало известно, что Чукотка стала лидером среди регионов России по размеру социальных пенсий.