С 1 января 2025 года в России изменился порядок предоставления выплат по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами I группы. Как именно и сколько можно получить сегодня, 360.ru рассказала старший партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», кандидат юридических наук Марина Жирова.

«Ранее такая компенсационная выплата назначалась именно лицу, осуществляющему уход. Нужно было доказать, что конкретный человек осуществляет уход за пожилым, при этом лицо должно было быть безработным и соблюсти некоторые правила. Теперь такая надбавка устанавливается непосредственно самому пенсионеру, независимо от наличия либо отсутствия у него ухаживающего лица», — пояснила Жирова.

В 2026 году размер такой надбавки составляет от 1413 до 1470 рублей. Прибавку выплатят автоматически вместе с пенсией. Если у человека инвалидность с детства, то такое пособие ему не назначат.

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