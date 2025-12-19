Обстановку в Гостином Дворе перед прямой линией Путина показали на видео

В пятницу, 19 декабря, пройдет совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. Телеканал 360.ru показал обстановку в Гостином Дворе перед началом мероприятия.

Всего на прямую линию собрались около 600 журналистов, в том числе иностранные.

В программе «Итоги года с Владимиром Путиным» совместят прямую линию главы государства с пресс-конференцией. Путин ответит на вопросы россиян, в качестве ведущих выступят журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что самыми важными вопросами остаются темы, связанные с героями спецоперации и социальным обеспечением. Также он заявил, что перед выступлением Путин изучает статистику и информацию из профильных ведомств.