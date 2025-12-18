Песков рассказал о главных вопросах на прямую линию с Путиным

Главными обращениями для прямой линии с президентом Владимиром Путиным стали тема социального обеспечения и вопросы, с которыми сталкиваются герои СВО. Об этом заявил в беседе с РЕН ТВ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что неожиданных обращений в этом году от россиян не поступало, однако наблюдается смена актуализации вопросов.

«Вопросы социального обеспечения на первом месте, а также вопросы, связанные с какими-то проблемами, которые могут испытывать наши герои СВО, члены их семей», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, в 2024 году больше всего было вопросов, связанных со здравоохранением, сейчас они даже не входит в тройку или в пятерку.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. На сегодняшний день от граждан России поступило более двух миллионов вопросов и обращений.

Песков не исключил, что после эфира президент может пообщаться с героями СВО, которые принимали и обрабатывали вопросы граждан в кол-центре. Также он заявил, что Путин перед выступлением изучает статистику и справочную информацию из профильных ведомств.