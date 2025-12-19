У Гостиного Двора скопилась огромная очередь перед началом прямой линии с Путиным

Утром 19 декабря журналисты, участвующие в программе «Итоги года с Владимиром Путиным», собрались у входа в Гостиный Двор. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

Десятки представителей пресс выстроились в огромную очередь. Их ожидает тщательный досмотр. Соблюдаются все меры безопасности.

Ранее стало известно, что ведущими программы выступят журналисты: от «России 1» — Павел Зарубин, от Первого канала — Екатерина Березовская.

«Итоги года с Владимиром Путиным» совместят большую пресс-конференцию президента с прямой линией. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Глава государства ответит на вопросы, волнующие жителей страны.