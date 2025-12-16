В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии

Песков: перед прямой линией Путин анализирует информацию из ведомств

Президент России Владимир Путин перед предстоящей прямой линией анализирует статистику и справочную информацию из ведомств. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сам он, естественно, анализирует справочную информацию, статистику и так далее, и тому подобное», — сказал Песков, слова которого привело РИА «Новости».

Представитель Кремля уточнил, что Путину передают всю информацию по поступающим обращениям от россиян. По его словам, вопросов главе государства отправили очень много.

«Президент продолжает работать в Кремле. Активная фаза подготовки к совмещенному формату ежегодной пресс-конференции и прямой линии», — заключил Песков.

Общее число обращений на прямую линию с Путиным уже превысило полтора миллиона. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря, начало в 12:00.