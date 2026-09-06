Водителям объяснили, как вернуть права после лишения

МВД: водительские права после лишения вернут при уплате штрафов и сдаче экзамена

В случае лишения водительского удостоверения документ вернут после уплаты всех штрафов и сдачи теоретического экзамена. В отдельных случаях потребуется медицинская справка, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что для возврата ВУ нужно обратиться с паспортом в Госавтоинспекцию. Если лишение оказалось связано с отказом от медицинского освидетельствования, управлением в состоянии опьянения или оставлением места аварии, то необходимо медицинское заключение.

Невостребованные удостоверения хранятся в МВД на протяжении трех лет, а затем их уничтожают. Срок лишения водительских прав составляет от одного месяца до трех лет, его назначает суд.

Водительские права с 1 марта 2027 года также начнут аннулировать в случае медицинских противопоказаний — нарушении зрения, психических расстройствах или эпилепсии.