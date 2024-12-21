Новая рабочая неделя в России продлится дольше обычного

В России с 23 по 28 декабря пройдет шестидневная рабочая неделя. Суббота станет последним трудовым днем в 2024 году. Производственный календарь опубликовала пресс-служба Минтруда.

Ближайшая рабочая неделя затянется у сотрудников с пятидневным графиком. Правительство перенесло рабочий день с понедельника 30 декабря на субботу 28 декабря. Благодаря этому решению новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января включительно.

Формально последний рабочий день не является предпраздничным. По этой причине смена не сократится на час.

Грядущая шестидневка станет третьей за год. До этого россияне дольше работали перед майскими праздниками с 22 по 27 апреля и Днем народного единства с 28 октября по 2 ноября. Депутат Станислав Наумов предложил разрешить регионам объявить 28 декабря выходным.