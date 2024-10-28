В России началась длинная рабочая неделя

Ближайшая рабочая неделя в России станет шестидневной из-за переноса одного выходного дня на конец апреля. Сотрудники с пятидневным графиком выйдут на работу с 28 октября по 2 ноября. Производственный календарь опубликовала пресс-служба правительства.

Эта рабочая неделя станет второй с начала года, увеличенной до шести дней. В целом кабмин в 2024 году утвердил три таких периода — с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря.

Выходной день в субботу, 2 ноября, власти перенесли на вторник, 30 апреля. Днями отдыха остались воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, когда россияне отметят День народного единства.

В Германии прошел эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. С этой же идеей не раз выступали российские законодатели. Главный внештатный психолог Минздрава Новгородской области Михаил Хорс заявил, что россияне и так много отдыхают за счет праздников.