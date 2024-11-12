Шестидневку перед новогодними праздниками могут отменить

Shot: в Госдуме предложили отменить шестидневку перед Новым годом

В Госдуме выступили с предложением отменить шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками, сообщил Shot . По информации канала, субботу, 28 декабря, хотят сделать выходным днем.

С такой инициативой депутат Станислав Наумов обратился к заместителю председателя правительства Дмитрию Григоренко.

По мнению автора предложения, региональные власти должны установить 28 декабря как выходной по своему усмотрению. Наумов убежден, что отмена шестидневки перед Новым годом создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма.

«Безусловно, есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например пищевая промышленность», — отметил он.

Но вместе с тем, по его мнению, если людям хочется уехать с детьми пораньше отдыхать — на природу или в дом отдыха в своем регионе — это нужно поощрять и создавать такие возможности.