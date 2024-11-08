Россиян предупредили о последней шестидневной рабочей неделе в 2024 году

Третья в 2024 году шестидневная рабочая неделя в России пройдет перед новогодними праздниками. Эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова сообщила РИА «Новости» о переносе выходного в конце декабря.

«В соответствии с постановлением Правительства России „О переносе выходных дней в 2024 году“ выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — сказала она.

Рабочими станут дни с 23 по 28 декабря. Владимирова предупредила, что последний из них не сократится на час, как другие предпраздничные. Новогодние каникулы продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января.

Последняя шестидневная рабочая неделя прошла перед Днем народного единства, с 28 октября по 2 ноября. До этого россияне работали дольше обычного с 22 по 27 апреля. Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала разбить сложные задачи на несколько простых и соблюсти режим сна для того, чтобы не переутомиться в этот период.