Мошенники начали публиковать фальшивые объявления о продаже игровых приставок по выгодным ценам. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что после получения денег за консоль аферисты перестают выходить на связь.

«Злоумышленники размещают объявления с привлекательными ценами и быстрой доставкой, рассчитывая на доверчивость и желание покупателей приобрести популярную технику по выгодной стоимости», — отметила представитель ведомства.

По ее словам, в отдельных случаях преступники отправляют посылку с совершенно другим содержимым. Правоохранители посоветовали не переводить деньги незнакомым людям и не оплачивать покупку за пределами официальной площадки. Также россиянам посоветовали проверить продавца, отзывы и условия сделки.

Ранее в МВД сообщили, что аферисты могут получить доступ к банковским сервисам через поддельные приложения, перехватывать СМС с кодами подтверждения и собирать личные данные.