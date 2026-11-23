Мошенники снова активировали распространенную предновогоднюю схему обмана с 13-й зарплатой от государства. Об этом рассказал РИА «Новости» адвокат, член Ассоциации юристов России Алексей Синицын.

«Аферисты от имени банков или госорганов рассылают СМС, электронные письма и сообщения в мессенджерах с предложением получить 13-ю зарплату или праздничную премию от государства», — рассказал специалист.

В послании содержится ссылка, после перехода по которой жертве предлагают ввести номер банковской карты, чтобы «начислить» на нее, например, 15 тысяч рублей. Так мошенники получают доступ к банковскому счету.

Как отметила член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева, злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников отдела кадров. Они требуют назвать код из СМС и получают доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Ранее жителей Подмосковья предостерегли от схем обмана с передачей показаний счетчиков.