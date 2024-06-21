«Недополученная сумма не пропадет». В Госдуме разъяснили индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Индексация выплат для работающих пенсионеров будет рассчитываться не от фактической пенсии, а той, которую человек должен был получать, если бы индексацию не приостанавливали. Об этом написал депутат Госдумы Андрей Исаев в своем Telegram-канале .

«Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной, той, которая была бы им положена, если бы они не работали», — заверил парламентарий.

Исаев добавил, что недополученная пенсионером сумма никуда не пропадет — ее выплатят, когда человек перестанет работать.

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Она была остановлена в 2016 году. По словам главы государства, сейчас у властей есть ресурсы для этого.

Глава правительства Михаил Мишустин уточнил, что индексация пенсий возобновится с 1 февраля 2025 года. А министр труда и социальной защиты России Антон Котяков добавил, что она будет проводиться два раза в год.