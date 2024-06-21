Индексация пенсий будет проводиться дважды в год

Министр труда: индексация пенсий с 2025 года будет проводиться дважды в год

Индексация пенсий с 2025 года будет проводиться дважды в год и затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Его слова привело РИА «Новости» .

«С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года», — сказал Котяков.

Министр уточнил, что повышение выплат коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. В этом году завершается переходный период, на протяжении которого пенсии индексировались один раз в год 1 января.

В начале июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Глава государства отметил, что у страны есть на это ресурсы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что индексация возобновится с 1 февраля 2025 года. А вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на это потребуется как минимум 100 миллиардов рублей.