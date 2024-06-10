Мишустин сообщил о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров

Мишустин: с 1 февраля для работающих пенсионеров начнется индексация пенсий

Фото: РИА «Новости»

Процесс возобновления индексации пенсий для 7,8 миллиона работающих пенсионеров запустят с 1 февраля. Об этом во время заседания заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он призвал сделать процесс индексации максимально удобным. По мнению Мишустина, его необходимо оформлять без каких-либо дополнительных заявлений пенсионеров.

«Процесс индексации должен проходить без сбоев», — уточнил глава правительства.

Он отметил, что работающие пенсионеры обладают солидным опытом и востребованными на рынке труда навыками.

Ранее председатель правительства рассказал о запуске программы семейной ипотеки. Инициативу запустят 1 июля 2024 года. Благодаря этой программе семьи с детьми смогут получить льготы на покупку жилья в малых городах.

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