Мишустин сообщил о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров
Мишустин: с 1 февраля для работающих пенсионеров начнется индексация пенсий
Процесс возобновления индексации пенсий для 7,8 миллиона работающих пенсионеров запустят с 1 февраля. Об этом во время заседания заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Он призвал сделать процесс индексации максимально удобным. По мнению Мишустина, его необходимо оформлять без каких-либо дополнительных заявлений пенсионеров.
«Процесс индексации должен проходить без сбоев», — уточнил глава правительства.
Он отметил, что работающие пенсионеры обладают солидным опытом и востребованными на рынке труда навыками.
Ранее председатель правительства рассказал о запуске программы семейной ипотеки. Инициативу запустят 1 июля 2024 года. Благодаря этой программе семьи с детьми смогут получить льготы на покупку жилья в малых городах.