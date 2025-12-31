Рената Литвинова призналась, что скучает по России

Рената Литвинова: скучаю по России, но всегда мечтала уехать в Париж

Актриса и режиссер Рената Литвинова, эмигрировавшая во Францию, призналась, что скучает по России. Она рассказала об этом в Telegram-канале , отвечая на вопросы поклонников.

Артистка опубликовала предновогодний ролик, в котором поздравила фанатов с наступающими праздниками. В нем она ответила на их вопросы о ее жизни.

«Вы скучаете по России? Да, конечно, я скучаю по России», — призналась актриса.

Литвинова также рассказала, как ухаживает за собой, добавив, что не забывает уделять время спорту.

Несмотря на то, что артистка скучает по России, она, по ее словам, всегда мечтала состариться в Париже. Ей хотелось «таскаться в старости по кафе, делать укладки, носить красивые вещи». Она добавила, что радуется такой жизни и всем советует.

Литвинова покинула Россию в 2022 году, переехав в столицу Франции. Там у артистки собственная квартира площадью 100 квадратных метров общей стоимостью в 300 миллионов рублей, уточнил StarHit.

Литвинова до 2023 года жила во Франции вместе с певицей Земфирой*, своей близкой подругой, но потом они поссорились и только осенью 2024 года восстановили отношения.

*Решением Минюста России внесена в реестр физлиц-иноагентов.