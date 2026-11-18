Холодец создает наибольшую нагрузку на организм и является самым калорийным среди традиционных новогодних блюд. Об этом сайту NEWS.ru рассказала биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская.

По ее словам, оливье содержит около 157 килокалорий на 100 граммов и считается относительно наименее вредным из классических праздничных угощений. Калорийность сельди под шубой составляет примерно 151 килокалорию, а холодца — в два раза больше, хотя показатель зависит от используемого мяса, отметил KP.RU.

Дивинская добавила, что сельдь под шубой богата белком, жирными кислотами омега-3, витаминами и клетчаткой, но может вызывать отеки из-за соленой рыбы и майонеза. Эксперт подчеркнула, что главную опасность во всех трех традиционных блюдах представляют именно майонез и избыток соли.