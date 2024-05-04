Общество 04 мая 2024, 14:58 «Нас опять спасли!» Захарова — о сходе Благодатного огня в храме Гроба Господня Захарова показала фото с флагом России при сходе Благодатного огня в Иерусалиме Ilia Yefimovich/dpa / Global Look Press

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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фото с людьми, держащими российский флаг во время радостного события.

«Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. С праздником! Нас опять спасли!» — написала она.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по Юлианскому календарю. В субботу, 4 мая, патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении огня, а затем начал раздавать его людям. На церемонии присутствует российская делегация.

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в этот же день — 4 мая. Во время пасхального богослужения его привезут в храм Христа Спасителя. В течение недели возжечь свои лампады от него сможет любой верующий.