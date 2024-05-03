Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 4 мая | 360°

Общество 03 мая 2024, 10:41 Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 4 мая Фонд Андрея Первозванного: Благодатный огонь прибудет в Москву 4 мая Ilia Yefimovich/dpa / Global Look Press

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Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в субботу, 4 мая. Об этом рассказали в Фонде Андрея Первозванного.

«Четвертого мая делегация фонда специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву», — говорится в заявлении.

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Представители разных епархий смогут принять Благодатный огонь в аэропорту Внуково. Во время пасхального богослужения его доставят в храм Христа Спасителя. Помимо этого, лампады с Благодатным огнем получат представители приходов в 15 столичных храмах (их полный список здесь ). В течение недели после Пасхи (Светлой Седмицы) возжечь свои лампады от него сможет любой верующий.

Следом за Москвой Благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Белгород, Владимир, Казань, Ростов-на-Дону и другие города России.