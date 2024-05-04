Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня | 360°

Важное 04 мая 2024, 14:21 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня Ilia Yefimovich/dpa / Global Look Press

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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Его начали раздавать находящимся в помещении людям, сообщило РИА «Новости».

Прямую трансляцию схождения Благодатного огня ведут три российских телеканала: Первый канал, НТВ и «Россия 1». Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении огня, а затем начал раздавать его людям.

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Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по Юлианскому календарю. В 2024 году верующие встретят Пасху 5 мая. Огонь появляется в Иерусалиме в храме, возведенном в месте распятия и воскрешения Христа.

Днем 4 мая сообщалось, что российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня. Перед этим патриарх Феофил III благословил представителей фонда перед миссией по доставке огня в Россию.