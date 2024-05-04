Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме | 360°

04 мая 2024, 12:16
Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме
Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня. Об этом сообщило РИА «Новости».
Накануне делегация встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед миссией по передаче огня в Россию. Благодатный огонь должны доставить в Москву в ночь на 5 мая, на пасхальное богослужение в столичный храм Христа Спасителя.
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Зажженные от огня лампады передадут в 15 храмов Москвы и десятки городов России. Трансляцию из храма Воскресения Христова проведут три телеканала: НТВ, Первый канал и «Россия 1».
Среди верующих распространилось множество мифов о схождении Благодатного огня. Например, если он не сойдет, то «произойдет конец света». Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная», священник Вологодской епархии Русской православной церкви Илья Савастьянов развенчал эту выдумку.
Священники
Россия
Благодатный огонь
Москва
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